شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يتزين لاستقبال وفود وبعثات بطولة الأمم الأفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت وزارة الطيران المدني على تخصيص صالة في مطار القاهرة لاستقبال بعثات المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها في مصر يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب للمرة الأولى في التاريخ.

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ويواصل مطار القاهرة استقبال بعثات المنتخبات المشاركة في المحفل القارى، بالإضافة إلى الوفود والجماهير الراغبة في مؤازرة منتخبات بلادهم.

وتزين مطار القاهرة بأعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود «توت» التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة.

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

وتعد شركة مصر للطيران الناقل الرسمى لكأس الأمم ٢٠١٩، حيث يتصدر شعار البطولة كافة الطائرات المتواجدة في أسطول الشركة.