شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفوز على بوروندي بهدفين قبل السفر إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب المنتخب التونسي على نظيره البوروندي بهدفين لهدف في ختام استعداداتهما لخوض فعاليات بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 21 يوليو 2019. وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، وشهد الشوط الثاني أهداف اللقاء حيث تقدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لتونس في الدقيقة 66، فيما تعادلت بوروندي عن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة 76، إلا أن نعيم سليتي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وأدار المباراة الحكم الدولي المصري أحمد الغندور.

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