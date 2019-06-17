شكرا لقرائتكم خبر عن البرغوث يتألم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال النجم الكبير ليونيل ميسى، قائد منتخب الأرجنتين، فاشلا فى تحقيق إنجازات وبطولات ونتائج إيجابية مع منتخب بلاده، منذ صعوده إلى عالم كرة القدم مرورا بكأس العالم الأخير فى روسيا 2018، وصولا إلى بطولة كوبا أمريكا، وخسارته مساء السب الماضى، لقاءه الأول أمام كولومبيا بهدفين دون رد، والذى أقيم على أرض ملعب «أرينا فونتى نوفا».

ويحاول ليونيل ميسى، معالجة الأخطاء وتصحيح مسار المنتخب الأرجنتينى، خلال لقاء باراجواى الخميس المقبل، والذى سيقام على أرض ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، فى الثانية ليلا قبل فجر الجمعة بساعة وخمس دقائق حسب بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى أنه جدد اعتذاره لجماهير منتخب بلاده، وطالبهم بالمساندة خلال الفترة المقبلة.

وطالب القائد الأرجنتينى، ومهاجم فريق برشلونة، لاعبى منتخب التانجو بنسيان اللقاء الأول، وتصحيح المسار، والقتال خلال المواجهتين المقبلتين، حتى التمكن من الوصول للأدوار المتقدمة فى بطولة كوبا أمريكا، والابتعاد عن شبح الخروج المبكر، الذى إذا حدث سيضع «البرغوث» فى مأزق وورطة كبيرة أمام جماهير منتخب بلاده، ومن المؤكد وقتها أنه سيتخذ قرارا بالاعتزال الدولى، وخلع قميص الأرجنتين إلى الأبد دون تحقيق أى بطولة خلال مسيرته الكروية الحافلة مع فريقه الإسبانى برشلونة.

ومن المفترض خلال الأيام المقبلة أن يعقد الأرجنتينى ليونيل جلسات فنية ونفسية مع لاعبى منتخب بلاده من أجل إخراجهم من الحالة النفسية السيئة التى يعشونها عقب خسارتهم الأولى أمام منتخب كولومبيا المتواضع فنيا وفى الإمكانيات مقارنة براقصى التانجو.

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وسلطت الصحف الأرجنتينية الضوء على الكارثة الكروية التى ضربت منتخب الأرجنتين، وقالت صحيفة «أوليه»، إن لاعبى منتخب التانجو لا يستطيعون مساندة ليونيل ميسى داخل المستطيل الأخضر، فهو يعتبر بمفرده يواجه 11 لاعبا، ويحاول تحقيق نتيجة إيجابية بمفرده، فأهداف المنتخب الكولومبى، لا يسأل عنها ميسى، يسأل عنها الدفاع وحارس المرمى، فالجميع يؤكد أنها بداية سيئة لمنتخب الأرجنيتين.

فيما أكدت صحيفة «كلارينا»، أن منتخب كولومبيا كانت لها الأفضلية، والمنتخب الأرجنتينى تاه داخل المستطيل الأخضر، وفشل فى تعديل النتيجة خلال شوطى اللقاء، بسبب الرعونة والاعتماد على فوارق الأسماء بين المنتخبين، ولكن فى نهاية المطاف كولومبيا ضربت الأرجنتين بهدفين، وجعلته قريبا من الخروج فى هذه البطولة.

كان ميسى هداف كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2005 برصيد ستة أهداف، من بينها اثنان فى المباراة النهائية. بعد ذلك بوقت قصير، أصبح لاعبا مهما وأساسيا فى المنتخب الأرجنتينى. فى عام 2006، أصبح أصغر أرجنتينى يلعب فى بطولة كأس العالم لكرة القدم وحصل على الميدالية الفضية فى بطولة كوبا أمريكا فى العام التالى. فى عام 2008، فى بكين، فاز بأول ألقابه الدولية، وهى الميدالية الذهبية الأوليمبية، مع المنتخب الأرجنتينى الأوليمبى.

أهم إنجازاته مع منتخب الأرجنتين الأول قيادته للمباراة النهائية فى بطولة كأس العالم عام 2014 التى أُقيمت فى البرازيل، لكن المنتخب الأرجنتينى اكتفى بالمركز الثانى والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المنتخب الألمانى بنتيجة 0-1 بعد أن امتدت المبارة النهائية إلى شوطين إضافيين، وحصل ميسى على جائزة أفضل لاعب فى البطولة، فى أواخر يونيو 2016.

خلال كوبا أمريكا المئوية أصبح ميسى الهداف التاريخى لمنتخب بلاده. قبل أن يعتزل اللعب للمنتخب بعدها بأيام عقب خسارته للبطولة أمام منتخب تشيلى بركلات الترجيح يوم 27 يونيو 2016، ثم تراجع عن قراره فيما بعد، ويأتى مونديال روسيا 2018 لتكتمل رحلة الفشل مع قميص التانجو ويغادر البطولة، وصولا إلى بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا فى البرازيل، وخسارته فى أول لقاءاته أمام كولومبيا.