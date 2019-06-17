شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الإعداد لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصرى اليوم» كواليس الإعداد لحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقرر الجمعة المقبل بحضور 70 ألف متفرج.

بدأ الإعداد للحفل منذ ما يقرب من شهر ونصف وتم تكليف إحدى الشركات الكبرى المتخصصة لإعداد برنامج الاحتفال، الذى تم عرضه على اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية التى تمسكت بوجود لوحات فرعونية تعكس الحضارة المصرية، بالإضافة إلى لوحات فنية إفريقية تعكس تاريخ وعمق العلاقات المصرية بالقارة السمراء، ويتضمن البرنامج احتفالية لمدة 25 دقيقة تبدأ بكلمة افتتاحية لرئيس اللجنة المنظمة وتعقبها كلمة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبعدها يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته انطلاق البطولة وعلى مدار ما يقرب من 15 يوما تجرى بروفات فى الملعب الفرعى باستاد القاهرة لحفل الافتتاح وتبدأ البروفات بعد منتصف الليل وحتى الفجر وسط سرية تامة ومنع كافة وسائل الإعلام من حضور البروفات التى وصلت إلى ما يقرب من 20 ساعة ومن المنتظر أن تقام غدا الأربعاء البروفة الختامية على أرض ملعب الاستاد الرئيسى ويتضمن الحفل لوحتين فنيتين الأولى تتضمن مجسما ضخما للأهرامات ورقصات فرعونية ويتم دمجه مع لوحة فنية أخرى تتضمن رقصات إفريقية مع عرض أعلام كافة الدول الإفريقية ويتم تقديم أغنية باللغتين الفرنسية والإنجليزية لنجوم عالميين وأفارقة وتكون الفقرة الرئيسة هى أغنية البطولة الرسمية التى يقدمها الفنان الشعبى حكيم بعنوان «مصر.. إفريقيا» وتراهن اللجنة المنظمة على أن تكون الأغنية أحد مقومات نجاح البطولة من خلال ترديد الجماهير لها فى المدرجات والمنازل وأملا فى تكرار تجربة أغنية عمر دياب التى قدمها فى التسعينات فى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية ويتضمن برنامج الافتتاح ظهورا خاصا لنجوم الكرة الإفريقية الذين وجه لهم الاتحاد الإفريقى الدعوة لإسهامهم فى الارتقاء بكرة القدم الإفريقية. من جهة أخرى، أعرب اشرف صبحى عن سعادته بحالة الالتفاف الكبيرة، رسميا وشعبيا من أجل دعم البطولة وضمان خروجها بصورة تليق بمكانة مصر وتاريخها، وأكد على أنه تم الانتهاء من كافة تجهيزات الاستادات والمرحلة التجريبية لبوابات الدخول والخروج والإضاءة والوحدات التلفزيونية، وأكد أن شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإشادته بما تم إنجازه بعد زيارته لاستاد الدفاع الجوى واستاد القاهرة وسام على كل الرياضيين وكل من ساهم فى الإعداد للبطولة، مشيرا إلى افتخاره واعتزازه بوصف مؤسسة الرئاسة لاستاد القاهرة بالاستاد العالمى، وأوضح صبحى أن المفاجآت المبهجة للجماهير ستستمر على مدار البطولة، بداية من حفل الافتتاح وحتى الختام معربا عن أمله فى أن تتوج الجهود بفوز المنتخب ببطولة أمم إفريقيا واحتفال الملايين بالنجمة الإفريقية التاسعة.