رينارد: يجب أن تهزم المغرب الجميع في أمم أفريقيا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغربي، أن زيادة منتخبات أمم أفريقيا إلى 24 يزيد من صعوبة المنتخب والتي من المقرر إقامتها في مصر بدءًا من الجمعة المقبل حتى 19 من شهر يوليو.

وقال رينارد في تصريحات أبرزتها صحيفة المنتخب المغربية نقلًا عن موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم : "نحن في مجموعة صعبة للغاية ونحتاج للوصول إلى مصر في كامل تركيزنا. يجب أن نكون جاهزين من المباراة الأولى وأن نحقق نتيجة جيدة والتي ستعطينا ثقة كبيرة في المباريات المقبلة".

وتابع عن إمكانية تتويج المنتخب المغربي بالبطولة بعد غياب دام 43 عامًا : "لا أعلم .. كل شيء ممكن في كرة القدم ولكن في البداية يجب أن ننظر لمباراتنا الأولى، فهي أهم مباراة، وبعد ذلك ننظر خطوة بخطوة. نلعب في مجموعة صعبة. وسنحضر إلى مصر مع طموح واحترام لجميع منافسينا".

وأستكمل: "هذه التجربة ستكون مهمة للغاية، لأننا لعبنا كرة قدم جيدة. ورغم ذلك لم نحقق النتائج المطلوبة، كل المغاربة كانوا فخورين بأداء الفريق. الآن، يجب أن نجعلهم سعداء مرة أخرى في مصر".

وأضاف: "سنحضر إلى مصر بطموح، وإذا جئت بطموح يجب أن تهزم الجميع. لدينا فريق جيد للغاية ويجب أن نؤمن بأنفسنا".

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وزارة الخارجية المغربية تصدر بيانًا بشأن جماهير "أسود الأطلس"

وقررت وزارة الخارجية بالمغرب إصدار بيانًا رسميًا خاص بحضور الجماهير المغربية أمم أفريقيا من أجل مؤازرة أسوط الأطلس في البطولة الأفريقية والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى 21 من الشهر المقبل، وجاء تلك البيان من أجل تسهيل الأمور على الجماهير المغربية وتذليل الصعاب من أجل مؤازرة ومساندة المغرب، حيث تواصلت مع السفارة المغربية من أجل إعداد دليلًا يحتوي على معلومات الأساسية ومختلف الاجراءات المتعلقة بهذا الحدث سواء التأشيرة وتعريف المشجع والنقل و الإقامة، فيما تم انشاء خلايا للرصد واليقظة على مستوى الشؤون القنصلية والإجتماعية بالسفارة من أجل مواكبة المشجعين ومواكبة بعثة الإعلام المغربي والذي ستتواجد في مصر من أجل تغطية أحداث المنتخب المغربي خلال منافسات البطولة.

من جهة أخرى تداولت صحيفة المنتخب المغربية محادثة مسربة لعبدالرزاق حمد الله وفيصل فجر من أجل إزالة أي شيء قد يُعكر علاقة الطرفين خلال الفترة المقبلة، خاصة وان جميع الصحف المغربية تداولت إسم الثنائي فقط في أزمة حمد الله مما أثار غضب فجر الذي حرص على التواصل مع لاعب النصر السعودي من أجل إنهاء هذا الأمر قبل الأمم الأفريقية، وجاءت المحادثة بين الطرفين على النحو التالي حسبما نشرت صحيفة المنتخب المغربية :

‏* فيصل فجر: سلام صديقي سامحني، المدرب هو من كلفني بتنفيذ ضربة الجزاء، والآن الأمور أصبحت أسوأ.

‏* حمدالله: سلام أخي، عادي أنا لست حاقدا عليك، هذا أصبح من الماضي، وأتمنى أن تقدم أداء طيب في كأس إفريقيا للأمم.