مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم اليوفنتوس

إقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من ضم الظهير البرتغالى جواو كانسيلو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "جول" العالمي، أن نادي مانشستر اقترب من التعاقد مع اللاعب كانسيلو مقابل 50 مليون يورو، بعدما تم الاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف الموقع، أن الاتفاق تغير بين الناديين، حيث كان الاتفاق على انضمام كانسيلو للسيتى، مقابل انتقال البرازيلى دانيلو و40 مليون يورو إلى الفريق الإيطالي.

وتغيرت الصفقة لينتقل اللاعب البرتغالي إلى السيتي مقابل 50 مليون يورو دون انتقال دانيلو للسيدة العجوز.

ريال مدريد يُغازل «كانسيلو»

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وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت كشفت أن نادي ريال مدريد يقترب من الحصول على خدمات جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحف الإسبانية، إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يفكر في التعاقد مع اللاعب لتعويض المستوى المتذبذب لكارفخال جناح المرينجي.

وكان يوفنتوس أعلن عن التعاقد مع الإيطالي المدير الفني ساري في عقد يمتد لثلاثة أعوام، قادما من تشلسي الإنجليزي بعد موسم واحد فقط في إنجلترا.

وسيتولى ساري تدريب "السيدة العجوز" بعد 5 مواسم قاد فيها ماسيميليانو أليغري الفريق، نجح خلالها بتحقيق 5 ألقاب "سيريا آ"، بالإضافة للوصول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا مرتين.