تايم سبورت تتعاقد مع إيتو على تحليل مباريات بطولة الأمم الأفريقية

تعاقدت إدارة قناة "تايم سبورت"، الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، المقامة على أرض مصر، خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو، مع النجم الكاميروني صامويل إيتو، لتحليل مباريات البطولة.

كما أعلن المنتج تامر مرسي، عن تعاقد قناة "تايم سبورت" أيضًا مع النجم الإيفواري "دروجبا"، لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن "مرسي" عن التعاقد مع قائد الأفيال، من خلال حسابه الشخصي، اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر فيديو دعائي وكتب عليه قائلًا: قريبًا على تايم سبورت.

إيتو يتصدر قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

ويتصدر الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، هداف برشلونة الإسباني، والإنتر الإيطالي ولاعب نادي قطر القطرى حاليًا، قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة أمم أفريقيا، بعد ما نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليبتعد بفارق أربعة أهداف كاملة عن أقرب منافسيه.

كما تعاقد الكاميروني صامويل إيتو، لاعب نادي قطر القطري، مع فريق لوساكا ديناموز الزامبي، بعقد يمتد لمدة ستة شهور تبدأ من يوليو المقبل.

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وحسب ما ذكره النادي الزامبي في بيانه، الذي أصدره بخصوص هذا الأمر وقتها، فإن إيتو تعاقد مع ديناموز كلاعب ومدرب لمهاجمي الفريق أيضًا.

وينص عقد إيتو مع النادي الزامبي على تواجده مع الفريق لمدة ستة أشهر، على أن يلعب خلالهم 6 مباريات على الأقل.

وسيتولى إيتو تدريب كلًا من: كريس موجالو، كونلدي لوشانجا، تارديلي إلونجا وكابور عمر مهاجمي الفريق خلال فترة تعاقده مع ديناموز.

يذكر أن إيتو، الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، إنتر ميلان الإيطالي، أنجلي الروسي، إيفرتون وتشيلسي الإنجليزيان، استقر به الوضع مؤخرًا في قطر، قبل أن يتعاقد مع النادي الزامبي.

ورحل إيتو إلى قطر القطري قادمًا من الدوري التركي، بعدما لعب في فريقي أنتاليا سبور وكونيا سبور، قبل أن يتعاقد مع الفريق الزامبي في النهاية.