دروجبا ينضم لطاقم تحليل بطولة أفريقيا في قناة تايم سبورت

أعلن المنتج تامر مرسي عن تعاقد قناة تايم سبورت مع الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا، لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية، في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للفيل الإيفواري، وكتب عليه: "قريبا، في قناة "تايم" الرياضية، فقط وحصريا، انتظروا دروجبا في الاستوديو التحليلي لأمم أفريقيا 2019".

طريقة استقبل قناة تايم سبورت:

-من الممكن استقبال القناة بالوضع التلقيدي عن طريق توصيل إريال ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة بشكل كبير، ولكن يمكن التقاط صورة HD من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال ويدخل في هذا الجهاز وصلة الأريال ويخرج منه وصلة كابل HD>

-في حال امتلاكك لشاشة LCD أو LED يجب تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالأريال والبحث عن UHF ANTENNA.

وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.

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ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

وتفصلنا أيام قليلة عن افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر للمرة السادسة في تاريخها في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في البطولة، التي يشارك خلالها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وقسم الاتحاد الأفريقي، المنتخبات الـ24 لـ6 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات لدور الـ16.

ويقع المنتخب المصري، ضمن منافسات المجموعة الأولى باعتباره منظم البطولة والتي تضم كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، والتي ستقام مباريتها على ملعب ستاد القاهرة.

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي يوم 21يوليو، ثم تصطدم بـ الكونغو الديموقراطية يوم 26 يوليو على استاد القاهرة أيضا، وأخيرا يواجه الفراعنة أوغندا على استاد القاهرة أيضا يوم 30 يونيو.