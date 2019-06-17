روما يرد على توتي: نشعر بالمرارة لرحيله.. وعرضنا عليه منصب المدير الرياضي للنادي

نشر نادي روما الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، بيانًا للتعقيب على رحيل نجم كرة القدم الإيطالية الأسبق فرانشيسكو توتي عن النادي، وإعلان استقالته من منصبه الإداري.

وجاء البيان، الذي نشره النادي الإيطالي، عبر موقعه الرسمي على النحو التالي: نشعر بالمرارة لرحيل توتي عن النادي، كما أننا نود أن نشير إلى أننا قد اقترحنا عليه تولي منصب المدير الرياضي بالنادي خلفًا لمونشي المدير الرياضي الأسبق، ومازلنا ننتظر الجواب النهائي منه حتى تلك اللحظة.

وتابع النادي عبر بيانه الرسمي: ونحن نعتقد أن هذا المنصب الُمقدم إلى توتي هو أحد أعلى المناصب الإدارية بالنادي، والذي يتطلب تفاني والتزام تام كما هو حال جميع المديرين العاملين داخل النادي.

وجاءت تكملة البيان على النحو التالي: كنا مستعدين للتحلي بالصبر مع توتي، ومساعدته في تحويل هذا التحول الكبير في مسيرته من لاعب كرة قدم رائع إلى مدير رائع أيضًا وهو الموقف، الذي يستطيع أن ينمو من خلاله بشكل كبير".

وواصل: على الرغم من أننا ندرك كم كان من الصعب عليه أن يقرر ترك روما بعد 30 عامًا ، إلا أنه لا يمكننا إلا أن نلاحظ أن تصوره للوقائع والخيارات التي اعتمدها النادي هو خيال بعيد عن الواقع.

وأردف: في النهاية نتمنى كل التوفيق لتوتي فيما يقرر القيام به لاحقًا.

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توتي يرحل عن روما بعد 30 عامًا

وكان فرانشيسكو توتي، نجم كرة القدم الإيطالية وروما الأسبق، أعلن اليوم الاثنين، رحيله بشكل رسمي عن ذئاب العاصمة الإيطالية، وذلك بعد قضائه 30 عامًا بين جدران النادي الإيطالي الكبير.

وعقد صاحب الـ 42 عامًا، مؤتمر صحفيًا، داخل القاعة الشرفية باللجنة الأوليمبية الإيطالية، شرح خلاله أسباب رحيله عن النادي الإيطالي.

وأكد "توتي"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم على أنه لم ينجح في الحصول على الفرصة المناسبة، من أجل القيام بدوره على النحو الأمثل داخل الإدارة الخاصة بالنادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الأمريكية حاولت إبعاده عن النادي تمامًا منذ ما يقارب الـ 8 سنوات.

وأضاف "توتي" خلال حديثه أنه حاول اقناع أنطونيو كونتي، بتولي المهمة الفنية للفريق قبل أن يتولي تدريب إنتر ميلان، إلا أن إدارة روما قررت إسناد المهمة الفنية للفريق لفونيسكا ورفضت في النهاية مقترحه.