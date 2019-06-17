شكرا لقرائتكم شاهد الصورة الرسمية لمنتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر بكأس امم افريقيا 2019، الصورة الرسمية للفراعنة في البطولة، و ظهر خلالها جميع اللاعبين و الجهاز الفني كاملاً.

و شملت القائمة النهائية للفراعنة كلا من أحمد المحمدى 3، وليد سليمان 11، عبد الله السعيد 19، أحمد على 14، محمد الننى 17، محمد صلاح 10، أحمد حجازى 6، عمر جابر 4، أحمد الشناوى 1، مروان محسن 9، طارق حامد 8، أحمد حسن "كوكا" 18، على محمد "غزال" 5، محمود حسن "تريزيجيه" 7، عمرو وردة 22، أيمن أشرف 12، محمد الشناوى 16، محمود حمدى "الونش" 15، باهر المحمدى 2، أحمد أيمن منصور 13، نبيل عماد "دونجا" 21، محمود عبد الرحيم "جنش" 23، محمود علاء 20.

و تقع مصر في المجموعة الاولى بجانب زيمبابوي و الكونغو الديقراطية وأوغندا.



