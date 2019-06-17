شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت سلامة وليد سليمان من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى أجارها وليد سليمان صانع ألعاب الفراعنة، سلامته من الاصابة التى تعرض لها فى أنكل القدم خلال مشاركته فى ودية الفراعنة أمام غينيا أمس الأحد، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة 3/1، ولم يستكمل اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

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ومنح المكسيكى خفيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، اللاعبين راحة سلبية بعد المران الصباحي للفراعنة الذى أقيم بالاسكندرية، على أن ينضم اللاعبين لمعسكر القاهرة فى الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر صباحًا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته صباح غداً الثلاثاء على فترتين صباحا ومساءاً باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة زيمبابوي المقرر لها الجمعه المقبل حتى 19 يوليو فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة امم أفريقيا 2019.