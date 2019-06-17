شكرا لقرائتكم محمد صلاح يلحق بمعسكر الفراعنة بعد راحة 6 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحق النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، بمعسكر الفراعنة فى القاهرة، مبكرًا، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة 6 ساعات لزيارة أسرهم ثم التجمع بفندق الإقامة بالقرب من مطار القاهرة.

ومنح المكسيكى خفيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، اللاعبين راحة سلبية بعد المران الصباحي للفراعنة الذى أقيم بالاسكندرية، على أن ينضم اللاعبين لمعسكر القاهرة فى الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر صباحًا.

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ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته صباح غداً الثلاثاء على فترتين صباحا ومساءاً باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة زيمبابوي المقرر لها الجمعه المقبل حتى 19 يوليو فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة امم أفريقيا 2019.