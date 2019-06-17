شكرا لقرائتكم الجبلاية تتسلم 700 كرة من أمريكا لتوزيعها على منتخبات أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة المصري عدد 700 كرة من أشهر الماركات الرياضيه قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ليتم توزيعها علي المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الفترة من 21 يونيو الجاري الي 19 يوليو القادم.

وخصصت الكرات الواردة لتدريبات المنتخبات فقط بخلاف الكرات المخصصة للمباريات و التي سيتم طباعة شعار البطولة عليها .

يذكر أن النسخه 32 للبطولة التي تستضيفها مصر تشهد مشاركة 24 منتخبا" لاول مرة في تاريخ البطولات الافريقيه تم تقسيمهم الي 6 مجموعات .