شكرا لقرائتكم دجلة يجهز قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين لتسليمها للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعكف مسئولو وادى دجلة، فى الوفت الحالى على تجهيز تقريرًا بأسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الدجلاوى بنهاية الموسم الحالى، من أجل تسليمها لاتحاد الكرة غدًا الثلاثاء.
وأبلغ اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة، الذى يتواجد حاليًا فى اليونان لقضاء أجازته، مسئولو النادى باسماء اللاعبين الذين سيتم ابلاغهم بالرحيل، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة.
وتنص لائحة مسابقة الدورى الممتاز، على ضرورة إخطار كل نادى اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، بعد انتهاء الموسم بـ 14 يومًا، الأمر الذى يحتم على جميع أندية الدورى باستثناء الأهلى والزمالك والإسماعيلى والجونة والمقاولون العرب، بإرسال اسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لاتحاد الكرة واللاعبين أنفسهم.
ومازال الموسم الكروى الحالى، لم ينتهى بالنسبة للفرق المذكورة، حيث سيواجه الأهلى المقاولون ثم الزمالك، فيما سيواجه الزمالك الجونة ثم الإسماعيلى ثم الأهلى.
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