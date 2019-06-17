شكرا لقرائتكم عشان تبقي جاهزة تشجعى منتخب مصر.. 6 حاجات خدى بالك منها لو هتتفرجي فى كافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح تشجيع كرة القدم بين السيدات ظاهرة عالمية، وانتشرت على نطاق واسع حيث أصبحت المشجعات يجلسن فى المأسورة الأساسية ويظهرن فى كافة المباريات الهامة، مما دفع السيدات المصريات للمبادرة فى شراء تذاكر مبايات البطولة المقبلة لتشجيع منتخب بلادهم.

ومع اقتراب انطلاق النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال ألفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، هناك 6 خطوات لابد من اتخإذها عند مشاهدة مباريات البطولة فى المقاهى والكافيهات، حتى يتجنبن الأزمات، و"الخليج 365" يرشد المشجعات على الخطوات اللازمة لذلك.

5 حاجات لازم تاخدى بالك منها لو هتشوفى المباراة فى الكافية:

*اختيار المقاهى القريبة من منطقة سكنك والتى لا تعوق مشاهدة السيداا للمباراة.

*الحجز المسبق حتى تتجنبين عدم توافر الأماكن

*البعد عن المقاهى المزدحمة بالرجال لتجنب أحداث الشغب والاشتباكات الناتجة عن الزحام

* عدم اصطحاب الحقائب الكبيرة حتى يستطعن الحركة بسهولة فى الكافية

* اختيار المقعد المناسب لوضوح الرؤية أو أمام الشاشة التلفزيونية

* دفع فاتورة المقهى قبل انتهاء المباراة بربع ساعة لتجنب الازدحام

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أصبح تشجيع كرة القدم بين السيدات ظاهرة عالمية، وانتشرت على نطاق واسع حيث أصبحت المشجعات يجلسن فى المأسورة الأساسية ويظهرن فى كافة المباريات الهامة، مما دفع السيدات المصريات للمبادرة فى شراء تذاكر مبايات البطولة المقبلة لتشجيع منتخب بلادهم.

ومع اقتراب انطلاق النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال ألفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، هناك 6 خطوات لابد من اتخإذها عند مشاهدة مباريات البطولة فى المقاهى والكافيهات، حتى يتجنبن الأزمات، و"الخليج 365" يرشد المشجعات على الخطوات اللازمة لذلك.

5 حاجات لازم تاخدى بالك منها لو هتشوفى المباراة فى الكافية:

*اختيار المقاهى القريبة من منطقة سكنك والتى لا تعوق مشاهدة السيداا للمباراة.

*الحجز المسبق حتى تتجنبين عدم توافر الأماكن

*البعد عن المقاهى المزدحمة بالرجال لتجنب أحداث الشغب والاشتباكات الناتجة عن الزحام

* عدم اصطحاب الحقائب الكبيرة حتى يستطعن الحركة بسهولة فى الكافية

* اختيار المقعد المناسب لوضوح الرؤية أو أمام الشاشة التلفزيونية

* دفع فاتورة المقهى قبل انتهاء المباراة بربع ساعة لتجنب الازدحام