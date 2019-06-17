الارشيف / اخبار الرياضه

معهد إعداد القادة يوقع اتفاقية مع أكاديمية كرويف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم معهد إعداد القادة يوقع اتفاقية مع أكاديمية كرويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن توقيع اتفاقية مع أكاديمية يوهان كرويف العالمية لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر .

و تأسست أكاديمية النجم الهولندي الراحل في عام 1999 في أمستردام لتأهيل 35 رياضياً، قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية عالمية تملك عدداً من الفروع حول العالم .

وتملك المؤسسة عدداً من الفروع في الإسبانية، ومكسيكو سيتي وليما عاصمة بيرو وستوكهولم السويدية.

وتقدم الأكاديمية دورات متخصصة في الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي واقتصاديات كرة القدم بالإضافة إلى التدريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد إعداد القادة يوقع اتفاقية مع أكاديمية كرويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا