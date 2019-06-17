معهد إعداد القادة يوقع اتفاقية مع أكاديمية كرويف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن توقيع اتفاقية مع أكاديمية يوهان كرويف العالمية لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية السعودية.
و تأسست أكاديمية النجم الهولندي الراحل في عام 1999 في أمستردام لتأهيل 35 رياضياً، قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية عالمية تملك عدداً من الفروع حول العالم .
وتملك المؤسسة عدداً من الفروع في برشلونة الإسبانية، ومكسيكو سيتي وليما عاصمة بيرو وستوكهولم السويدية.
وتقدم الأكاديمية دورات متخصصة في الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي واقتصاديات كرة القدم بالإضافة إلى التدريب.
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