شكرا لقرائتكم معهد إعداد القادة يوقع اتفاقية مع أكاديمية كرويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن توقيع اتفاقية مع أكاديمية يوهان كرويف العالمية لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية السعودية.

و تأسست أكاديمية النجم الهولندي الراحل في عام 1999 في أمستردام لتأهيل 35 رياضياً، قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية عالمية تملك عدداً من الفروع حول العالم .

وتملك المؤسسة عدداً من الفروع في برشلونة الإسبانية، ومكسيكو سيتي وليما عاصمة بيرو وستوكهولم السويدية.

وتقدم الأكاديمية دورات متخصصة في الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي واقتصاديات كرة القدم بالإضافة إلى التدريب.