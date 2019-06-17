زفيريف إلى الدور الثاني في دورة هاله

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بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا الدور الثاني من دورة هاله الألمانية الدولية في كرة المضرب بفوزه الإثنين على الهولندي روبن هازه بمجموعتين 6-4 و7-5.

وأنهى زفيريف المجموعة الأولى بعد كسر لإرسال منافسه، لكنه واجه صعوبة كبيرة في الثانية وكاد يخسرها بعد أن تخلف 2-5، لكنه عاد من بعيد وأحرز خمسة أشواط متتالية منهيا المجموعة والمباراة.

وسيواجه زفيريف في الدور الثاني الأميركي ستيف جونسون الفائز على المخضرم الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و6-3.

ويعد زفيريف المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب مع المخضرم السويسري روجيه فيدرر المصنف أول والذي سيبدأ مشواره على الملاعب العشبية الثلاثاء في مواجهة الاسترالي جون ميلمان.

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بدوره، تخطى الروسي كارن خاتشانوف الثالث الدور الأول على حساب الصربي ميومير كسمانوفيتش 7-6 (7-5) و6-4، وسيقابل الصربي الآخر لازلو دييري أو الألماني يان-لينارت شتروف.

وخرج الفرنسي غايل مونفيس الخامس على يد مواطنه بيار-هوغ هيربير 6-7 (6-8) و4-6، فيما فاز البرتغالي جواو سوزا الصاعد من التصفيات على البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 (7-3) و6-1، والمولدافي رادو ألبوت على الأسترالي ماتيو إيبدن 5-7 و6-1 و6-4.

وكان الكرواتي بورنا تشوريتش توج بطلا لهاله العام الماضي على حساب فيدرر الفائز باللقب تسع مرات آخرها عام 2017.

ويستهل الكرواتي الذي صنف رابعا في الدورة، حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة الإسباني خاومي مونار.