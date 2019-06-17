إسبانيا والصين تلحقان بألمانيا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

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بلغت إسبانيا والصين الدور ثمن النهائي مونديال السيدات في كرة القدم، وذلك بتعادلهما السلبي الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الثامنة من النهائيات التي تستضيفها فرنسا.

ولحقت إسبانيا والصين بألمانيا التي أنهت المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها الفوز الثالث تواليا، وجاء على حساب جنوب إفريقيا برباعية نظيفة تناوبت على تسجيلها ميلاني لوبولتس (14) وساره دابريتس (29) وألكسندرا بوب (40) ولينا ماغول (58).

ورفعت ألمانيا الباحثة عن لقبها الثالث بعد عامي 2003 و2007 (حلت وصيفة عام 1995 ايضا)، رصيدها الى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 عن كل من إسبانيا والصين، فيما أنهت جنوب إفريقيا مشاركتها الأولى في النهائيات دون نقاط وبهدف واحد مقابل 8 في شباكها.

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وبلغت إسبانيا ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركتها الثانية فقط، كثانية المجموعة بفارق الأهداف عن الصين، وصيفة بطلة 1999 التي ضمنت أن تكون بين أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست.

وتلتقي ألمانيا في ثمن النهائي مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، فيما تلعب إسبانيا مع متصدر المجموعة السادسة (تأهلت الولايات المتحدة والسويد مع 6 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة الخميس).

أما الصين، فعليها أن تنتظر نتائج المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستتأهل كثالثة مجموعاتها، لمعرفة من سيكون خصمها في ثمن النهائي.

ملخص مباراة ألمانيا وجنوب إفريقيا: