مدرب أوغندا: تركيزنا ليس على مصر فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تركيز فريقه في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 لن يقتصر على المنتخب المصري فقط، مشيرًا إلى أنه يستهدف التأهل إلى الدور التالي.

وقال ديسابر في تصريحات لـ"أون سبورت": "المعسكر الذي استعدينا خلاله لأمم إفريقيا كان الخطوة الأولى بالنسبة لنا حيث قضينا أسبوعين في أبو ظبي، وأنا سعيد جدًا للتواجد هنا في مصر وأتمنى تحقيق اللقب".

Advertisements

وأضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي: "مصر منتخب كبير لكن يتواجد في البطولة منتخبات كبيرة أخرى ولا نستطيع صرف النظر عنها، سيكون تركيزنا مع زيمبابوي والكونغو أيضًا لأن كل المباريات صعبة".

وأتم ديسابر تصريحاته قائلا: "الفوز في مباراتين بدور المجموعات يعني التأهل للدور المقبل، في النسخة الماضية بالكاميرون لم نتمكن من العبور، لذلك نستهدف في هذه النسخة الصعود ونرى بعدها ما سيحدث بالمسابقة".

يذكر أن أوغندا تتواجد في المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة.