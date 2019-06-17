بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية للمشاركة في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

وصلت مساء اليوم الاثنين بعثة منتخب نيجيريا الي الإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19يوليو المقبل.

واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والاعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة المنتخب النيجيري بالورود متمنين لهم إقامة طيبة في مصر.

وتلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر .

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وتضم قائمة الفريق لحراسة المرمى: فرانسيس اوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي.

وفي الدفاع: أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز.

لاعبو الوسط: ميكيل جون اوبي ميكيل ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوجو.

الهجوم: أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيجالو ، أليكس إيوبي ، صامويل كالو ، بول أونواتشو ، صامويل تشوكويزي.