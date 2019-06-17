محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، المنتخب الأوغندي الذي وصل للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية، التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
وقام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة باستقبال الفريق داخل صالة 4 والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة .
وتابع فريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، إنهاء إجراءات وصول الفريق منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار.
يذكر أن منتخب أوغندا بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر يتواجد ضمن المجموعة الأولى لـ"كان 2019" التي تضم معه منتخبات مصر صاحب الأرض وجمهورية الكونجو وزمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس مصر.. بعثة أوغندا تصل القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.