منافس مصر.. بعثة أوغندا تصل القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، المنتخب الأوغندي الذي وصل للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية، التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة باستقبال الفريق داخل صالة 4 والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة .

وتابع فريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، إنهاء إجراءات وصول الفريق منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار.

يذكر أن منتخب أوغندا بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر يتواجد ضمن المجموعة الأولى لـ"كان 2019" التي تضم معه منتخبات مصر صاحب الأرض وجمهورية الكونجو وزمبابوي.