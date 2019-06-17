إحالة ميدو للتحقيق بسبب فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن المجلس في بيان عبر موقعه الرسمي استدعاء ميدو للتحقيق فيما هو منسوب إليه خلال جلسة تحدد لها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وجاء في البيان أن تدوينة ميدو "تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم".

يُذكر أن ميدو (36 عاما) تولى مؤخرًا قيادة المقاصة بعد رحيله عن نادي الوحدة السعودي بسبب تغريدة مسيئة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأحد مشجعي الفريق.