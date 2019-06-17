الإنتاج الحربي يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأخر إنهاء صفقة عمر النمساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، سبب تأخر التعاقد مع عمر النمساوي، لاعب نهضة بركان المغربي، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تأخر التعاقد بشكل رسمي مع النمساوي بسبب خلاف حول مدة التعاقد حيث توجد رغبة لدى النادي في التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات ولكن اللاعب يريد موسمين فقط.

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وأوضح، أن مجلس الإدارة ينتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة لحل هذه النقطة وإعلان التعاقد بشكل رسمي.

وأشار إلى أن لاعب نهضة بركان، أحد اللاعبين المميزين، ويعد إضافة قوية لفريق الإنتاج في الموسم المقبل.

وأتم تصريحاته:" ننتظر انتهاء الدوري بشكل رسمي لمعرفة الراحلين من الأهلي والزمالك والتفاوض مع المميز منهم لتدعيم صفوف فريقنا".