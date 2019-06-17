مران الزمالك..خالد جلال يقود التدريب في غياب الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قاد خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك تدريبات فريقه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله في مقر النادي الأبيض، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح راحة لفريق الزمالك بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الدوري، مستغلاً فترة التوقف الطويلة التي تمر بها الكرة المصرية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

المران شهد غياب السداسي الدولي، حيث ينتظم محمود جنش ومحمود علاء والونش وطارق حامد، بينما يتواجد فرجاني ساسي مع المنتخب التونسي وخالد بوطيب مع المغرب.

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وشهد المران غياب محمد إبراهيم نظراً لتواجده في فرنسا لقضاء أجازته هناك، كما غاب حمدي النقاز بعد منحه راحة إضافية بعد عدم انضمامه لمعسكر منتخب تونس.

وقام محمود عبد العزيز "زيزو" بأداء التدريبات التأهيلية في النادي الصحي "الجيم" مع الطبيب أسامة محمد المشرف على عملية تأهيله.

وظهر عبد الحميد بسيوني المدرب العام للمرة الأولى أثناء عمله مع خالد جلال في مهمة قيادة الزمالك فنياً من خارج الخطوط.