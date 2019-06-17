دخل محمد صبحي حارس مرمي فريق الداخلية، دائرة اهتمام نادي أسوان من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز. الفريق في الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز. وطلب صبحي من إدارة الداخلية السماح له بالرحيل ورفضه اللعب في دوري الدرجة الثانية، حيث حددت الإدارة مبلغ مليون جنية مقابل الاستغناء عن اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي علي رادار اسوان في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.