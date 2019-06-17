محمد صبحي علي رادار اسوان في الميركاتو الصيفي

دخل محمد صبحي حارس مرمي فريق الداخلية، دائرة اهتمام نادي أسوان من أجل تدعيم صفوفالفريق في الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز.
وطلب صبحي من إدارة الداخلية السماح له بالرحيل ورفضه اللعب في دوري الدرجة الثانية، حيث حددت الإدارة مبلغ مليون جنية مقابل الاستغناء عن اللاعب.
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