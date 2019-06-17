مدافع تشيلسي يقترب من الانتقال إلي انتر ميلان

إقترب أنتونيو كونتي المدير الفني الجديد، لنادي انتر ميلان الإيطالي، من التعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي الذي يرحل عن الفريق الإنجليزي بشكل مجاني. يرحل عن الفريق الإنجليزي بشكل مجاني. يذكر أن كاهيل لعب بقميص تشيلسي 290 مباراة، سجل فيها 25 هدفًا . وخسر كاهيل مكانه كأساسي مع المدرب ماوريسيو ساري في الموسم الماضي لعدم اقتناع المدرب به ليقرر الرحيل بنهاية الموسم.

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