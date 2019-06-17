مدافع تشيلسي يقترب من الانتقال إلي انتر ميلان

إقترب أنتونيو كونتي المدير الفني الجديد، لنادي انتر ميلان الإيطالي، من التعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي الذييرحل عن الفريق الإنجليزي بشكل مجاني.
يذكر أن كاهيل لعب بقميص تشيلسي 290
وخسر كاهيل مكانه كأساسي مع المدرب ماوريسيو ساري في الموسم الماضي لعدم اقتناع المدرب به ليقرر الرحيل بنهاية الموسم.
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