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الترسانة يعلن التعاقد مع حارس المريخ

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نجح نادى الترسانة، برئاسة طارق السعيد، فى التعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ رسميا، فى إطار تدعيم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الترسانة من أجل

الاستعداد للموسم القادم بالدورى الممتاز ب.

ووقع أحمد حسين للشواكيش لثلاثة مواسم، وذلك عن طريق أحد معتمد وكيل اللاعب، حيث

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قام بإتمام الصفقة لصالح الترسانة بنجاح.

ووقع الحارس للترسانة عن طريق لجنة التعاقدات المكونة من طارق السعيد رئيس النادي وكريم حسن شحاتة مدير الكرة وعلاء ميهوب المدير الفني للفريق الذي أبدي اقتناعه بقدراته في حراسة المرمى. 

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