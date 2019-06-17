نجح نادى الترسانة، برئاسة طارق السعيد، فى التعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ رسميا، فى إطار تدعيم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الترسانة من أجلالاستعداد للموسم القادم بالدورى الممتاز ب.
ووقع أحمد حسين للشواكيش لثلاثة مواسم، وذلك عن طريق أحد معتمد وكيل اللاعب، حيث
ووقع الحارس للترسانة عن طريق لجنة التعاقدات المكونة من طارق السعيد رئيس النادي وكريم حسن شحاتة مدير الكرة وعلاء ميهوب المدير الفني للفريق الذي أبدي اقتناعه بقدراته في حراسة المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يعلن التعاقد مع حارس المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.