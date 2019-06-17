الفيفا يحتفل بأول أهداف كريستيانو رونالدو

أحتفل اليوم الأثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأول أهداف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، مع منتخب بلاده.
وسجل كريستيانو رونالدو أول هدف له في كأس العالم، في مثلهذا اليوم 17 يونيو، منذ 13 عام، حينما تمكن من التسجيل في بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، خلال مواجهة البرتغال وإيران.
وسجل رونالدو خلال المباراة الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.
ويعد رونالدو الهداف التاريخ لمنتخب البرتغال برصيد 88 هدف، سجله خلال 157مباراة، منذ 2003 .
والجدير بالذكر ان رونالدو حقق مع برازيل اوروبا لقبين هما: اليورو في 2016وكاس الامم الاوربية في 2019.
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