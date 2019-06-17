مهاجم ريال مدريد يقترب من الانضمام إلى بنفيكا

اقترب اللاعب الاسباني دي توماس مهاجم ريال مدريد، من الانضمام إلي صفوف بنفكيا البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وكان دي توماس لعب خلال الموسم المنقضي، ضمن صفوف رايو فاليكانوعلى سبيل الإعارة، قبل أن يعود مع نهاية الدوري الإسباني لصفوف الفريق الملكي.
وأكدت صحيفة ابولا البرتغالية أن صفقة انتقال دي
ومن المنتظر أن يقوم بنفيكا، بدفع 20 مليون يوروإلى ريال مدريد، نظير الصفقة، بالإضافة إلي متغيرات، وعقد اللاعب سيمتد حتى 2024.
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