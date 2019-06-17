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مهاجم ريال مدريد يقترب من الانضمام إلى بنفيكا

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اقترب اللاعب الاسباني دي توماس مهاجم ، من الانضمام إلي صفوف بنفكيا البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان دي توماس لعب خلال الموسم المنقضي، ضمن صفوف رايو فاليكانو

على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مع نهاية لصفوف الفريق الملكي.

وأكدت صحيفة ابولا البرتغالية أن صفقة انتقال دي

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توماس إلى بنفيكا اقتربت من الحسم، وان اللاعب سيصل إلى لشبونة هذا الأسبوع من أجل الانضمام الي بنفيكا

ومن المنتظر أن يقوم بنفيكا، بدفع 20 مليون يوروإلى ريال مدريد، نظير الصفقة، بالإضافة إلي متغيرات، وعقد اللاعب سيمتد حتى 2024.

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