منتخب السلاح يدرس المنافسين بالفيديو فى معسكر الإعداد للبطولة الأفريقية

تحت شعار الجدية والانضباط والالتزام يستعد منتخب مصر الوطنى للسلاح للبطولة الأفريقية وذلك فى معسكره التدريبي المغلق المقام حاليا بالمركز الأوليمبى بالمعادي.
يضم المعسكر التدريبي 36 لاعبا ولاعبة فى الأسلحة الثلاثة السيف والشيش وسيف المبارزة تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة .
وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بزيارة المعسكر اكثر من مرة من أجل الاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم من اجل التتويج باللقب الافريقي لاسيما وأنالبطولة هى احدى الجولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 للفردى والفرق .
ويختار ماهر حمزة فى نهاية المعسكر 24 لاعبا ولاعبة للسفر الى دولة مالى المستضيفة للبطولة لأجل المشاركة فى المنافسات وذلك بواقع ثمانية لاعبين ولاعبات بالمناصفة فى كل سلاح من الاسلحة الثلاث.
وتضم البعثة كل من رئيس الاتحاد عبد المنعم الحسينى رئيسا وعضو المجلس
ويشهد المعسكر التدريبي المغلق تدريبات يومية على فترتين صباحا ومساء بدنية وفنية .
كما حرص المدير الفنى ماهر حمزة على عقد محاضرات فنية بالفيديو للاعبين واللاعبات لشرح نقاط القوة والضعف للمنافسين بجانب خضوع الفريق لجلسات تأهيل نفسي وتطبيق برنامج غذائي خاص طوال فترة المعسكر.
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