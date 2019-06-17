ليفربول يحدد سعر لوفرين بعد اقترابه من ميلان

حدد نادي ليفربول الإنجليزي سعر مدافعه ديان لوفرين، بعد أن أعلن نادي ميلان الإيطالي رغبته في ضم النجم الكرواتي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطاليةالشهيرة فإن نادي ليفربول حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن المدافع الكرواتي صاحب الـ29 عاما والذي ينتهي عقده في عام
الجدير للذكر أن لوفرين خرج من حسابات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، خلال الموسم المنقضى حيث شارك اللاعب مع الريدز في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي 5 مباريات في كل البطولات المتبقية.
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