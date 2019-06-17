اونلاين | مشاهدة مباراة غينيا وغانا بث مباشر اليوم2/7/2019 can 2019

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يستعد منتخب غانا لملاقاة منتخب غينيا بيساو ضمن مباريات الجولةا لثانية من منافسات كأس الأمم الافريقية 2019 المقامة في أرض مصر والتى تضم لأول مرة مشاركة 24 منتخب افريقي والذي يستضيف ستاد الاسماعيلية هذه المباراة من المجموعة السادسة حيث يتسع هذا الاستاد لنحو تسعة عشر ألف فرد ويعد استاد الاسماعلية والذي يتبع لأكبر الأندية في مصر، وهو ضمن المدينة الواقعة على الضفة الغربية من بحيرة التمساح والتي تعتبر جزءاً من ممر قناة السويس كما تقع تقريباً في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس

المنتخب الغاني

في جميع قارة افريقيا يحلم اي فريق بالفوز بالكان . فقد حصل منتخب النجوم السوداء على كأس الأمم الافريقية على 4 القاب وكانت في السنوات (1963، 1965، 1978، 1982)، وواحتل المركز الثاني الوصيف في 5مناسبات .

شارك منتخب غانا في امم افريقيا 22 مرة ، لعب فيها 92 مباراة فاز بـ52 مباراة وتعادل بـ17 وخسر 20، حيث سجل 123 هدفاً واستقبلت شباكه 71 هدف .

وضمنت تشكيلة المنتخب الغاني 23 لاعبا وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).

في خط الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).

في خط الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي).

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في خط الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).

منتخب غينيا بيساو

عدة محاولات في التصفيات والنتيجة ظهور للمرة الثانية فقط في أمم إفريقيا بعد نسخة 2017.

وفي مشاركته الأخيرة في الغابون العام قبل الماضي، خط منتخب البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون و800 ألف نسمة، تعادلاً تاريخياً في أول مباراة لهم بالبطولة وامام أصحاب الأرض 1-1، هذه النقطة بقيت يتيمة إلى اليوم.

قائمة منتخب غينيا بيساو لكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: جوناس مينديز (اكاديميكو فيسيو ، البرتغال) ، روي دابو (فابريل ، البرتغال) ، اديمار فييرا كا (UDIB).

خط الدفاع: رودنيلسون سيلفا (كوناس زال ، ليتوانيا) ، ومارسيلو ديالو (فولهام ، إنجلترا) ، وجوري سواريس (مافرا ، البرتغال) ، ومامادو كاندي (سانتا كلارا ، البرتغال) ، وتوماس دابو (رييتي ، إيطاليا) ، ونانو غوميز (ماريتيمو ، البرتغال). ) ، إليسيو نادجاك سواريس (ريو أفي ، البرتغال).

خط الوسط : سوي ماني (كوفا دي بييداد ، البرتغال) ، وجوديلسون مامادو تونكارا غوميس «بيليه» (موناكو ، فرنسا) ، زيزينيو لوبيز (سينيكا ، سلوفاكيا) ، خورخي بورا نورغييرا (افيس ، البرتغال) ، جواو جاكويتي (تونديلا ، البرتغال) ، موريتو كاساما (ريمس ، فرنسا).

خط الهجوم: جورنيهو إنتيما (سسكا صوفيا ، بلغاريا) ، بيكيتي (الشعلة ، المملكة العربية السعودية) ، توني سيلفا (الاتحاد المصري) ، ماما بالدي (أفيس ، البرتغال) ، روماريو بالدي (أكاديميكا كويمبرا ، البرتغال) ، فريديريك مندي (فيتوريا سيتوبال) (البرتغال) ، جوزيف مينديس