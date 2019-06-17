اونلاين | مشاهدة مباراة بنين والكاميرون بث مباشر اليوم2/7/2019 can 2019

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تفتتح أبواب ستاد الإسماعلية والذي يتسع الى حوالي تسعة عشر ألف فرد، الى جميع مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019ما عدا المباراة الأخيرة غينيا بيساو وغانا التي ستقام على ستاد السويس لانها ستكون في نفس الوقت مع مباراة الكاميرون وبنين. ويعد استاد الاسماعلية والذي يتبع لأكبر الأندية في مصر، وهو ضمن المدينة الواقعة على الضفة الغربية من بحيرة التمساح والتي تعتبر جزءاً من ممر قناة السويس كما تقع تقريباً في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس.

ويستضيف استاد الاسماعلية مباراة الكاميرون وبنين ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرض مصر والذي يخوض الكاميرون مباراة للصعود الى دوري ال16 في البطولة الافريقية منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 .

منتخب الكاميرون

يعد منتخب الكاميرون من اقوى منتخبات المشاركة في بطولة افريقيا وسيحاول الدفاع عن لقبه على أرض مصر، وتقليص الفارق بعدد مرات الفوز بالبطولة إلى كأس واحدة عن منتخب الفراعنة الذي يملك 7 ألقاب والذي كانت بينهم النهائي النسخة الماضية وفاز بها منتخب الكاميرون .

وهذه هي المشاركة العاشرة لمنتخب الكاميرون في نهائيات كأس أمم إفريقيا وخاض 80 مباراة حتى الآن في البطولة القارية فاز بـ40، وتعادل بـ25 وخسر 15 مباراة. مسجلاً 119 هدفاً فيما تلقت شباكه 72 هدفاً.

وقد أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون كلارينس سيدورف القائمة النهائية وضمت 23 لاعب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون لكأس أمم إفريقيا 2019 كالتالي :

في حراسة المرمى: اندريه اونانا (اياكس امستردام / هولندا) - فابريس أوندوا (أوستند / بلجيكا) - كارلوس كاميني (فنربخشه / تركيا)

في الدفاع: كولينز فاي (ستاندارد لييج / بلجيكا) - مايكل نجادو - نجادوي (سلافيا براغ / جمهورية التشيك) - أمبرواز أويونجو بيتولو (مونبلييه / فرنسا) - يايا بانانا (بانيونيوس / اليونان) - غيتان بونغ (برايتون / إنجلترا) - جان ارميل كانا باييك (قيصري سبور / تركيا) - تشاكونتي (ماريوبول / أوكرانيا)

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في الوسط: أندريه فرانك زامبو أنجويسا (فولهام / إنجلترا) - جورج مانديك (مكابي حيفا / إسرائيل) - بيير كوندي مالونج (ماينز / ألمانيا) - أرنود دجوم (هارتس إف سي / اسكتلندا) - ويلفريد كابتوم (بيتيس إشبيلية / أسبانيا)

في الهجوم: ستيفان باهوكين (فرنسا / فرنسا) - إريك ماكسيم تشوبو-موتينج (باريس سان جيرمان) - كارل توكو إيكامبي (فياريال / أسبانيا) - جاك زوا (أسترا / رومانيا) - كلينتون انجي (مرسيليا / فرنسا) - كريستيان باسوغ (خنان / الصين) - جويل تاجويو (ماريتيمو / البرتغال) - أوليفييه بومال (بانيونوس / اليونان).

-منتخب بنين

هو شارك ثلاث مرات في كأس أمم إفريقيا، من قبل إلا أن منتخب بنين يعتبر من أكثر المنتخبات ضعيفة في النتائج إذ لم يحقق في 9 مباريات لعبها، سوى تعادلاً واحداً مقابل 8 خسارات، سجل 4 أهداف فقط واستقبلت شباكه 20 هدف .

أعن المنتخب البنيني تضمنت قائمة المنتخب البنيني 23 لاعبا لكأس أمم افريقيا 2019 وجاءت كالتالي :

في حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي - شريف الدين كاكبو - فابيان فارنولي.

في الدفاع: خالد أدينون - موزيس أديليهو - سايدو بارازي - رودريجي فاسينو - إيمانويل إيمورو - ديفيد كيكي - جونيور سالومون - أوليفيه فيردون.

في الوسط: جوردان أديوتي - تيدجاني أناني - سيسي دالميدا - رودريجي كوسي - ماما سيبو - ستيفان سيسينيون.

في الهجوم: ديفيد دجيجلا - جوديل دوسو - ستيف مونييه - مايكل بوتيه - ديزيريه أزانكبو - سيبيو سوكو