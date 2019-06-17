رياضة | كأس العالم للسيدات يحقق أرقاما قياسية.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس العالم للسيدات يحقق أرقاما قياسية.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد عام واحد من فوز فريق الرجال بلقب كأس العالم في روسيا، عاد الشغف بكرة القدم مجدداً ينتشر في فرنسا عقب تأهل فريق السيدات لدور الـ16 في النسخة النسائية المقامة على أرضهن، والتي حققت أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة التلفزيونية.

ونفدت تذاكر المباريات بالفعل ورفعت شركات البث التلفزيوني أسعار الفترات الإعلانية مع زيادة أعداد المشاهدين كما ذاع صيت لاعبات المنتخب الفرنسي بشكل كبير.

وتوقعت محطة (تي.إف1) الناقل الرئيسي لمباريات البطولة أن تستقطب المباراة الافتتاحية للفريق ما يصل إلى خمسة ملايين مشاهد.

لكن الأرقام قفزت لتبلغ 10.9 مليون مشاهد في حين تابع المباراة ذاتها ما يقرب من مليون مشاهد آخر عبر قناة كانال بلوس، المدفوعة التابعة لمجموعة فيفيندي.

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ووصفت (تي.إف1) هذه المعدلات بأنها أرقام قياسية فرنسية فيما يتعلق بمشاهدة مباراة كرة قدم للسيدات.

لكن الأرقام القياسية لم تتوقف عند هذا الحد. ففي المباراة الثانية التي خاضتها فرنسا أمام النرويج ارتفع عدد المشاهدين إلى 11 مليون مشاهد عبر محطة (تي.إف1) وهو نفس عدد مشاهدي أول مباراة يخوضها منتخب فرنسا للرجال في كأس العالم في 2018.

وسيخوض منتخب فرنسا في وقت لاحق اليوم الإثنين آخر مباريات مجموعته الأولى أمام نيجيريا.

وتزداد شعبية كرة القدم النسائية في أجزاء كثيرة من العالم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه تلقى عدداً يثير الدهشة من الطلبات لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة في 2023 بما في ذلك عرض مشترك من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.