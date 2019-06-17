رياضة | عبد المنعم الحسيني يحفز منتخب السلاح استعدادا للبطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المنعم الحسيني يحفز منتخب السلاح استعدادا للبطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار الجدية والانضباط والالتزام يستعد منتخب مصر الوطنى للسلاح للبطولة الافريقية وذلك فى معسكره التدريبي المغلق المقام حاليا بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

يضم المعسكر التدريبي 36 لاعبا ولاعبة فى الأسلحة الثلاث السيف والشيش وسيف المبارزة تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة .

وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بزيارة المعسكر أكثر من مرة من أجل الاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم من اجل التتويج باللقب الافريقي لاسيما وأن البطولة هى احدى الجولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 للفردى والفرق .

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ويختار ماهر حمزة فى نهاية المعسكر 24 لاعبا ولاعبة للسفر الى دولة مالى المستضيفة للبطولة لأجل المشاركة فى المنافسات وذلك بواقع ثمانية لاعبين ولاعبات بالمناصفة فى كل سلاح من الاسلحة الثلاث.

وتضم البعثة كل من رئيس الاتحاد عبد المنعم الحسينى رئيسا وعضو المجلس ايمن منير والمدير الفنى ماهر حمزة والمدير الادارى الدكتور ايمن غنيم والمدربين السيف شريف البكرى وجمال عبد اللطيف والمبارزة اسلام جمال والسيد سامى والشيش محمود منصور وطبيب المنتخب واخصائي العلاج الطبيعى الدكتور محمد ششتاوى واخصائي تدليك واستشفاء انسات الدكتورة غادة عاطف .

ويشهد المعسكر التدريبي المغلق تدريبات يومية على فترتين صباحا ومساء بدنية وفنية .

كما حرص المدير الفنى ماهر حمزة على عقد محاضرات فنية بالفيديو للاعبين واللاعبات لشرح نقاط القوة والضعف للمنافسين بجانب خضوع الفريق لجلسات تأهيل نفسي وتطبيق برنامج غذائي خاص طوال فترة المعسكر.