رياضة | الطائرة يحدد يوم 28 يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطائرة يحدد يوم 28 يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد إتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم يوم 28 من يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئات التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل ، بأحد فنادق العاصمة الكبرى ، يشارك فى البطولة 20 منتخبا من قارات العالم المختلفة .

قال أحمد عبد الدايم إن الإتحاد سوف يدعو سفراء الدول المشاركة ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة لحضور مراسم القرعة .

وأضاف عبد الدايم إن المنتخب يستعد حاليا للبطولة من خلال معسكر داخلى بالمركز الاوليميى لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ويجهز الإتحاد خطة لإقامة معسكر إعداد خارجى خلال المرحلة المقبلة بدولتى بولندا وسلوفينيا ، ثم تنظيم بطولة دولية بالقاهرة بعد عودة المنتخب من الخارج ، يشارك فيها عدد من المنتخبات المصنفة دوليا .