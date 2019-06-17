رياضة | فيصل فجر يرد على صافرات الاستهجان بعد استفزازه لحمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيصل فجر يرد على صافرات الاستهجان بعد استفزازه لحمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نجم المنتخب المغربي فيصل فجر بالرد على الانتقادات وصافرات الاستهجان التي وجهت له، بعد اعتباره السبب الأساسي والأول في رحيل المهاجم عبد الرزاق حمد الله من معسكر المنتخب المغربي.

حيث قام "فجر" بنشر صورة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو ملتف بعلم بلاده للرد على منتقديه خلال الفترة الأخيرة.

وقد انقسم الشارع المغربي حول قضية خروج عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر وأسود الأطلس بين مؤيد ومعارض، بروايات عديدة لم تُؤكد أو تُنفى حتى الآن من أي طرف من الأطراف .