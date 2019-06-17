رياضة | بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية استعدادا لكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية استعدادا لكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مساء اليوم الاثنين بعثة منتخب نيجيريا الي الإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

و استقبلت لجان البروتوكول والمراسم والاعلامية و المتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة المنتخب النيجيرى بالورود متمنين لهم طيب الإقامة في مصر.

تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم غينيا، بوروندى، مدغشقر .

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وتضم قائمة الفريق لحراسة المرمى: فرانسيس اوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي.

- المدافعون: أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز.

لاعبو الوسط: ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو.

الهجوم: أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي.