رياضة | مؤشر جديد يقرب جريزمان من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب جريزمان من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني إستبعاد إمكانية التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الاسبانية أن بارتوميو حينما تم سؤاله عن ما إذا كان البارسا سوف ينكر التعاقد مع جريزمان أجاب أن لا يوجد شيء ولكن الفترة المقبلة سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات.

وأضاف " نركز الآن على العمل الداخلي ونخطط له بسرية تامة بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام من أجل التخطيط لبناء فريق قوي الموسم القادم.

وأنهى " ما نفعله الآن هو التحدث عن الإستراتيجيات وإدارة سوق الانتقالات كما نفعل كل فترة إنتقالات وننظر أيضاً إلى اللاماسيا وأثق في جميع الشباب وإمكانية تصعيدهم للفريق الأول.