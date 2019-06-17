الامارات | المنتخب في المستوى الأول قبل سحب قرعة تصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب في المستوى الأول قبل سحب قرعة تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الآلية الخاصة بقرعة آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب 17 يوليو المقبل في مقر الاتحاد القاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إذ تم تصنيف المنتخب الوطني ضمن المستوى الأول الى جانب منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران واليابان والصين وقطر.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة بناء على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتاريخ 14 الجاري وذلك بعد ختام الدور الأول من التصفيات الذي شهد تأهل منتخبات بنغلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، فيما لا زال القرار معلقاً بخصوص المباراة بين ماكاو وسريلانكا.

وجاء المنتخب الوطني في المستوى الأول بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس على مستوى لآسيا حسب التصنيف الأخير للفيفا.

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ويشارك في الدور الثاني من التصفيات 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين،

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل لغاية التاسع من يونيو 2020 .

وفيما يلقي تصنيف المنتخبات حسب المستويات:

- المستوى الأول: الإمارات، السعودية، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، اليابان، الصين، قطر.

- المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سورية، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن .

- المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين .

- المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

- المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

في المقابل فإن المنتخبات الـ 24 الأخرى تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كاس آسيا للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات التي ستقام في الصين 2023.

يذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ أولى مراحل الإعداد للتصفيات المقبلة اعتباراً من الشهر المقبل من خلال معسكر خارجي سيقام في مدينة مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل، علما أن مكان المعسكر الثاني للمنتخب سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة.