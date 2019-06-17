شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عامًا.. توتي خارج روما الإيطالي لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب- محمد حوزة:

عقد اليوم أسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي، المدير الرياضي السابق للفريق، مؤتمراً صحفياً غير عادي، أعلن خلاله عن استقالته من منصب المدير الرياضي لروما.

وصرح «توتي» حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «قدمت استقالتي من منصب المدير الرياضي لروما، كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم القبيح».

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وأضاف: «هذا أسوأ بكثير من لحظة اعتزالي الكرة، مغادرة روما أشبه بالموت، أفضل لو أنني ميت في هذه اللحظة».

وانتقد الأسطورة الإيطالية رئيس النادي وأعضاء الإدارة، خاصة بعد تدهور علاقته مع جيمس بالوتا، مالك الفريق، وصرح توتي: «هذا نادي ليس ملكاً لتوتي، ولا لبالوتا، ولا لبالديني، بل هو ملك لجماهيره فقط».

وأكمل: «هم يعرفون ما أريد، لكنهم لم يريدوني، وبكل أمانة هم تخلصوا مني في كل قرار».

وقضي «توتي» مسيرته بالكامل مع فريق روما لمدة 25 سنة متواصلة، لعب فيها 786مباراة، محرزا 307 أهداف في كل المشاركات، وسبق له الفوز بالدوري الإيطالي في 2001، وكأس العالم 2006 قبل أن يعتزل، ويشغل منصب المدير الرياضي لروما.