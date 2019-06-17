ريال مدريد يقدم تنازلات جديدة للتخلص من جاريث بيل

يبدو أن ريال مدريد مستعد لتقديم مزيد من التنازلات، من أجل رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"الكتالونية"، فإن ريال مدريد مستعد لتخفيض مطالبه المالية، والتنازل عن طلب نفس المبلغ الذي تم دفعه عند ضمه من توتنهام.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد جاهز للاستماع إلى عروض بقيمة 85 مليون يورو.

ويدرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أن تراجع الفرق عن ضم بيل، يأتي بسبب راتبه الكبير، إضافة إلى تقدمه في العمر.

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ويعلم ريال مدريد تمام العلم أن بيل لا يريد المغادرة، ولم يتحدث مع أي شخص حول الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

ولا يريد بيل أن يخسر 17 مليون يورو كقيمة مستحقاته لدى ريال مدريد خلال السنوات الثلاث المتبقية من عقده، ويفضل البقاء.

وأخبر بيل وكيله، جوناثان بارنيت، أنه لن يرحل ما لم يحصل على 51 مليون يورو، كقيمة عقده في السنوات الثلاثة.