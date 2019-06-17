اخبار الرياضه

ريال مدريد يقدم تنازلات جديدة للتخلص من جاريث بيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبدو أن مستعد لتقديم مزيد من التنازلات، من أجل رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"الكتالونية"، فإن ريال مدريد مستعد لتخفيض مطالبه المالية، والتنازل عن طلب نفس المبلغ الذي تم دفعه عند ضمه من توتنهام.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد جاهز للاستماع إلى عروض بقيمة 85 مليون يورو.

ويدرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أن تراجع الفرق عن ضم بيل، يأتي بسبب راتبه الكبير، إضافة إلى تقدمه في العمر.

Advertisements

ويعلم ريال مدريد تمام العلم أن بيل لا يريد المغادرة، ولم يتحدث مع أي شخص حول الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

ولا يريد بيل أن يخسر 17 مليون يورو كقيمة مستحقاته لدى ريال مدريد خلال السنوات الثلاث المتبقية من عقده، ويفضل البقاء.

وأخبر بيل وكيله، جوناثان بارنيت، أنه لن يرحل ما لم يحصل على 51 مليون يورو، كقيمة عقده في السنوات الثلاثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقدم تنازلات جديدة للتخلص من جاريث بيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا