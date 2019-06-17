الاتحاد الأوغندي يرصد مكافآت ضخمة لتحفيز اللاعبين قبل أمم إفريقيا

أكد موزيس ماجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي، رصده لمكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبي منتخب بلاده وتشجيعهم على تخطي دور المجموعات من منافسات أمم إفريقيا 2019.
قال ماجوجو في تصريحات صحفية إن الاتحاد الأوغندي حفز اللاعبين برصد مكافآت ضخمة في حال تخطي دور المجموعات وكلما تقدمنا في الأدوار ستزيد المكافآت.
وأضاف: "في الجابون خرجنا من دور المجموعات ولكننا تعلمنا الدرس والوضع يختلف حاليا، وافقنا على جميع مطالبا لمدرب ديسابر قبل البطولة بخوض معسكر في أبو ظبي".
واختتم: "بالنسبة لي، إذا لم نتخطى دور المجموعات سأعتبر ذلك فشلا كبيرا".
ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى رفقة مصر، الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.
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