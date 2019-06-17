بنفيكا يصدم أتلتيكو مدريد في بيان رسمي

صدم نادي بنفيكا البرتغالي نظيره أتلتيكو مدريد الاسباني، بعدما نفى صحة الأنباء التي تواردت عن وجود اتفاق شبه رسمي بضم اللاعب إلى صفوف الروخي بلانكوس.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وغيرها من التقارير قد أشارت إلى أن النادي الاسباني لديه اتفاق مع خورخي مينديز وكيل اللاعب على الانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ولكن ذلك دفع نادي بنفيكا لإصدار بيان رسمي يؤكد خلاله على تمسكه بضرورة دفع الشرط الجزائي للاعبه والبالغ 120 مليون يورو من أجل الإستغناء عنه.

كان اللاعب الصاعد والملقب بخليفة "كريستيانو رونالدو" قد تألق بشدة في الدوري البرتغالي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا من مشاركته 43 مباراة.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن يبدو ان أتلتيكو مدريد هو الأقرب.