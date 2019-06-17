سانتوس البرازيلي يحدد سعر هدف اتحاد جدة

اشترط نادي سانتوس البرازيلي، الحصول على 500 ألف دولار، لبيع لاعبه إيميليانو فيتشو إلى اتحاد جدة السعودي، وفقًا لتقرير صحفي.
فقد ذكرت صحيفة "Terra" البرازيلية، اليوم الاثنين، أن اتحاد جدة وقع عقدا مع اللاعب، لكن نادي سانتوس حدد المقابل المذكور للتخلي عن نجمه.
وأوضحت الصحيفة أن لاعب الوسط الأرجنتيني (30 عاما)، يلعب حاليا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظام الإعارة، قادما من سانتوس البرازيلي.
ويمكن لفيتشو التوقيع لأي نادٍ حاليًا، دون الرجوع لسانتوس، في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده.
وأكدت الصحيفة أن سانتوس، يفضل البيع النهائي لعقد اللاعب، رغم إمكانية التجديد معه والإعارة.
وكانت "Terra" قد كشفت يوم السبت الماضي، عن بدء المفاوضات بين اللاعب واتحاد جدة.
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