رسمياً : الفرنسي هيبرت فيلود يوقع مع شبيبة القبائل

قدمت إدارة نادي شبيبة القبائل الجزائري المدرب الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وصيف الدوري الجزائري تعاقد مع هيبرت فيلود لقيادة الفريق الكروي لمدة 3 مواسم.
فيلود وقع على عقده مع النادي اليوم الاثنين على هامش تفقده لمركز التدريب بمدينة ايفيان الفرنسية الذي يخوض به الفريق معسكره الصيفي.
يذكر أن فيلود، سبق له العمل في الدوري الجزائري، حيث درب أندية وفاق سطيف، واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة.
من جهة أخرى، كشف شبيبة القبائل أن الاستعدادات للموسم الجديد ستبدأ نهاية يونيو الجاري.
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