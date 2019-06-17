آرسنال متردد في حسم أولى صفقات الصيف

أشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، إلى عدم نية مسؤولي نادي أرسنال في التدخل بقرار مدرب الفريق أوناي إيمري، بشأن إنجاز صفقة الفريق الأولى خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويدخل أرسنال في مفاوضات متقدمة مع نادي سانت إتيان، بشأن ضم لاعب الأخير الشاب ويليام ساليبا البالغ من العمر 18، الذي يلعب في صفوف منتخب فرنسا للشباب.

لكن المفاوضات بين الطرفين معرضة للتوقف، في ظل رغبة سانت إتيان في الإبقاء على لاعبه لموسم إضافي، قبل التخلي عنه نهائيا لصالح آرسنال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن إدارة آرسنال، ترغب في إنجاز صفقة ساليبا، الذي يشبهه المراقبون بنجم دفاع ريال مدريد رفاييل فاران، رغم أنه لم يلعب سوى 13 مباراة مع الفريق في الدوري الفرنسي.

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ويريد آرسنال استئناف المفاوضات في أسرع وقت، في ظل ورود أنباء عن اهتمام مانشستر سيتي بخدمات ساليبا، لكن إيمري متردد بشأن دفع نصف المبلغ المخصص له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل شراء لاعب لا يمكنه الاستفادة منه في الموسم المقبل.

وكانت إدارة الجانرز، قد حددت ميزانية الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية بـ45 مليون جنيه إسترليني، ويرغب إيمري في التعاقد مع لاعب وسط وجناح وظهير أيسر، إضافة إلى قلب دفاع.

وأضافت "ذا صن" أن إدارة آرسنال، ستمنح الصلاحيات لإيمري فيما يتعلق بإنجاز الصفقة، في وقت يثق سانت إتيان في قدرته على إنجاز الصفقة وفقا لشروطه، وهو ما حدث عندما باع عقد المدافع الفرنسي كيرت زوما لتشيلسي عام 2014، قبل الاستعانة به على سبيل الإعارة لموسم واحد.