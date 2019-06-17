خالد العطوي مديراً فنياً للإتفاق

أعلن نادي الإتفاق عن التعاقد مع المدرب الوطني خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً. ومن المقرر أن يتولى العطوي قيادة الفريق الأوللكرة القدم بالاتفاق في الموسم المقبل. خالد العطوي كان قد أعلن عن أنتهاء مشواره مع الأخضر الشاب عقب أنتهاء بطولة كأس العالم للشباب في بولندا. جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية. ولكن ودع الأخضر الشاب بطولة كأس العالم للشباب بدون اى نقطة بـ3 خسائر،أمام فرنسا ومالي وبنما.

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