قرعة المونديال بعد شهر.. والأخضر في المستوى الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء 17 يوليو المقبل موعدا لقرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وصنف المنتخب السعودي في المستوى الأول، وفقا لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي FIFA.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبا سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020م.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ 14 يونيو.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 ، وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

Advertisements

المستوى الأول:

السعودية

إيران

اليابان

كوريا الجنوبية

أستراليا

قطر

الإمارات

الصين

المستوى الثاني:

العراق

أوزبكستان

سوريا

عمان

لبنان

قرغيزستان

فيتنام

الأردن

المستوى الثالث:

فلسطين

الهند

البحرين

تايلاند

طاجيكستان

كوريا الشمالية

الصين

تايبيه

الفلبين

المستوى الرابع:

تركمانستان

ميانمار

هونغ كونغ

اليمن

أفغانستان

المالديف

الكويت

ماليزيا

المستوى الخامس: