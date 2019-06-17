عموري ودع الهلال ووقع للعين 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وقع الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» لنادي العين أمس بعقد جديد يستمر حتى 2024، بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة نادي الهلال، وفق مصادر «مكة» التي أكدت توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي في انتظار إعلان التفاصيل بشكل رسمي.

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ويلحق عموري في السادس من يوليو المقبل ببداية انطلاق التحضيرات للموسم الجديد في نادي العين، على أن تغادر بعدها بعثة الفريق إلى النمسا؛ لإقامة المعسكر الخارجي خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس.

وأعلن نادي العين عدة مرات أن عموري الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي يظل ابن نادي العين، ورحب بعودته إلى النادي الذي شهد تألقه فترات طويلة.

ويبدأ العين المرحلة الأولى بمباراتين يومي 21 يوليو و26 من الشهر ذاته، أمام فريقي درافوغراد المنتمي لدوري الدرجة الثانية السلوفيني وفريق نادي مورا من الدوري السلوفيني الممتاز، على أن يستهل المرحلة الثانية بمواجهة فريق نادي بريشيا الإيطالي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في الخامس من شهر أغسطس المقبل، وأما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز، على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة.